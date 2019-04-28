Три воронежца назвали незнакомцам код из СМС и лишились денег

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-28T18:11:36+03:00

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За сутки три жителя Воронежской области лишились своих денег из-за доверчивости. Во всех случаях мошенники притворялись покупателями товаров, продаваемых потерпевшими через интернет.

Так 42-летний воронежец на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о продаже сотового телефона «Самсунг». В скорее ему позвонил неизвестный, поинтересовался моделью, цветом, датой приобретения, условиями эксплуатации и наличием дополнительного оборудования. После этого незнакомец выразил желание перевести на счет потерпевшего предоплату. Сначала спросил номер банковской карты, а потом сообщил, что необходимо сообщить код из смс-сообщения, так как он переводит денежные средства через другой банк. Потерпевший выполнил указания, и мошенники списали с его карты 16 тысяч рублей.

Также лишился 10 тысяч другой горожанин, 23-летний парень, который через интернет продавал автомобиль.

По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела и ищут злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU