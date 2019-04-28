Жителя Воронежской области будут судить за слишком рьяную защиту своего дома

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-28T17:27:30+03:00

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Полицейские Новохоперского района завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. 28 сентября 2018 года в дом 45-летнего жителя Елань-Колена, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, пришли четверо нетрезвых гостей. Мужчины хотели забрать документы, принадлежащие одному из них, которые хозяин дома ранее взял на временное хранение.

На стук вышла сожительница обвиняемого. На просьбу вернуть документы, женщина ответила отказом, ссылаясь на ночное время суток, чувство страха и отсутствие обвиняемого дома. Но один из визитеров остался во дворе и разбил два стекла в окнах дома. На шум вышел хозяин.

- Опасаясь возможных противоправных действий со стороны пьяных визитеров, обвиняемый взял в руки, находившуюся у стены дома, деревянную палку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Обвиняемый первым нанес последнему удар палкой в область головы. После удара потерпевший вместе с товарищами покинули домовладение. Впоследствии потерпевший попал в больницу, где долго лечился. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU