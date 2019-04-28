Житель Воронежской области сел за руль без прав и угробил пассажира

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-28T16:01:23+03:00

Сам водитель получил травмы и попал в больницу

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В субботу, 27 апреля, в селе Елань-Колено на улице Нагорной автомобиль ВАЗ-21074 налетел на опору железнодорожного моста. За рулем машины находился 34-летний житель Новохоперского района, не имеющий права на управление. В результате ДТП пассажир, 58-летний мужчина, получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Водителя с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

В полиции по факту ДТП начали проверку, устанавливают все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU