2019-04-28T16:09:42+03:00
Общество

На Воронеж обрушилась гроза с градом

Прогнозы синоптиков оправдались
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В середине дня в воскресенье, 28 апреля, на Воронеж обрушилась обещанная гидрометцентром на Пасху гроза. Причем вместе с дождем на землю потоком сыпались градины размером с приличный горох. Улицы города в считанные минуты наполнились водой: ливневка не справлялась с потоком.

После грозы резко похолодало. Как раньше прогнозировали синоптики, с понедельника в область придет холодный фронт, а затем – циклон с дождями. При такой безрадостной погоде могут пройти все первомайские каникулы. Потепления следует ждать ближе к концу следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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