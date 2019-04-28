На Воронеж обрушилась гроза с градом

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-28T16:09:42+03:00

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В середине дня в воскресенье, 28 апреля, на Воронеж обрушилась обещанная гидрометцентром на Пасху гроза. Причем вместе с дождем на землю потоком сыпались градины размером с приличный горох. Улицы города в считанные минуты наполнились водой: ливневка не справлялась с потоком.

После грозы резко похолодало. Как раньше прогнозировали синоптики, с понедельника в область придет холодный фронт, а затем – циклон с дождями. При такой безрадостной погоде могут пройти все первомайские каникулы. Потепления следует ждать ближе к концу следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU