На Воронеж обрушилась гроза с градом
Прогнозы синоптиков оправдались
фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
В середине дня в воскресенье, 28 апреля, на Воронеж обрушилась обещанная гидрометцентром на Пасху гроза. Причем вместе с дождем на землю потоком сыпались градины размером с приличный горох. Улицы города в считанные минуты наполнились водой: ливневка не справлялась с потоком.
После грозы резко похолодало. Как раньше прогнозировали синоптики, с понедельника в область придет холодный фронт, а затем – циклон с дождями. При такой безрадостной погоде могут пройти все первомайские каникулы. Потепления следует ждать ближе к концу следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU