Ребят из Воронежского детского дома угостили пасхальными куличами

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-28T13:05:18+03:00

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Накануне Пасхи в Ленинском районе Воронежа прошли благотворительные акции при участии добровольцев, спонсоров и сотрудников управы. Заместитель руководителя управы Марина Андрейчук побывала с пасхальными поздравлениями в Воронежском детском доме, расположенном на улице Острогожской, и вручила детям куличи, предоставленные производственной компанией «Воронежский кулинар». Ребята поделились с гостями планами на предстоящие каникулы и подарили им сувениры, изготовленные своими руками.

- Кроме того, сотрудники управы и волонтеры из школ района, в преддверии Дня Победы посещают ветеранов, поздравляют с праздником и дарят подарки, которые в этом году помогли сформировать ОАО «Хлебозавод № 1», кондитерский комбинат «Сажинский», ОАО «Центрторг» и ИП Анохин В.А., - рассказали в управе района.

ИСТОЧНИК KP.RU