2019-04-28T12:10:14+03:00
Общество

В Воронеже подсветили Ильича на главной площади города

Иллюминация появилась по инициативе общественников
Елена ФЕДЯШЕВА
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скрин личной страницы Константина Квасова в соцсети "Вконтакте"скрин личной страницы Константина Квасова в соцсети "Вконтакте"
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Воронежские власти давно и успешно реализуют проект декоративной вечерней подсветки зданий и памятников в центре Воронежа. Но памятник Ленину на главной площади города по какой-то причине до недавнего времени оставался в тени. Эту несправедливость устранили, благодаря стараниям общественников, которые вышли с такой инициативой к администрации.

- Ещё раз спасибо всем небезразличным гражданам к нашей истории и облику Воронежа, в том числе, городским и областным представителям органов власти от чьей позиции зависело принятие положительного решения по восстановлению подсветки памятника, - таким сообщением сопроводит фото подсвеченного вождя пролетариата воронежский общественник Константин Квасов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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