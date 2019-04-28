2019-04-28T11:00:04+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе в Воронежской области погиб 56-летний москвич и пострадали еще шесть человек

Столкнулись два «Ниссана» из Московской области
Елена ФЕДЯШЕВА
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Трагедией закончилась встреча в пути двух жителей столичного региона. Их автомобили столкнулись 27 апреля на трассе «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, 53-летний водитель «Нисан-Кашкай», житель Московской области, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в лоб с аналогичным автомобилем, которым управлял 56-летний москвич.

- В результате дорожно-транспортного происшествия семеро пострадавших были доставлены в медицинское учреждение: оба водителя, три пассажира «Ниссана», который двигался в южном направлении, мальчик пяти лет, 50-летняя и 29-летняя женщины, а также 45-летний мужчина и 53-летняя женщина – пассажиры второго автомобиля «Ниссан-Кашкай». Впоследствии 56-летний водитель автомобиля «Ниссан» скончался в медицинском учреждении, - рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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