2019-04-28T10:37:04+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа уже косят газоны

Теплая погода вызвала буйный рост травы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Необычайно сухая и жаркая погода стала причиной обильного роста травы на газонах в Воронеже. Поэтому управа Ленинского района приняла решение досрочно начать покос. Для этих целей районный комбинат благоустройства привлекает мотокос типа STIHL FS250 и Husqvarna.

- Специалисты довольны производительностью и характером эксплуатации оборудования. Исходя из опыта прошлых лет, им предстоит провести от двух до четырех покосов за сезон, - отметили в управе Ленинского района.

Объем работ составляет порядка 900 тысяч квадратных метров газонов на 33 улицах района и 127 тысяч «квадратов» в девяти скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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