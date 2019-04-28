В Ленинском районе Воронежа уже косят газоны

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-28T10:37:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычайно сухая и жаркая погода стала причиной обильного роста травы на газонах в Воронеже. Поэтому управа Ленинского района приняла решение досрочно начать покос. Для этих целей районный комбинат благоустройства привлекает мотокос типа STIHL FS250 и Husqvarna.

- Специалисты довольны производительностью и характером эксплуатации оборудования. Исходя из опыта прошлых лет, им предстоит провести от двух до четырех покосов за сезон, - отметили в управе Ленинского района.

Объем работ составляет порядка 900 тысяч квадратных метров газонов на 33 улицах района и 127 тысяч «квадратов» в девяти скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU