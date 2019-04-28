2019-04-28T01:54:42+03:00
Происшествия

Под Воронежем горят склады торговой сети "Магнит"

Пожар не могут потушить почти час
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пламя полыхает уже часПламя полыхает уже часФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В ночь с 27 на 28 апреля под Воронежем в селе Нечаевка на улице Виноградной вспыхнули складские помещения торговой сети "Магнит". Пожар возник около полуночи. В этот момент в сельском храме, расположенном в селе Александровка, как раз напротив складов, шла пасхальная служба.

К месту пожара одна за другой промчались несколько машин, однако пламя продолжало разрастаться, сообщили очевидцы. Слышались хлопки, в небо поднимались столбы огня и дыма.

фото ГУ МЧС по Воронежской области

фото ГУ МЧС по Воронежской области

Как рассказали сотрудники склада, по предварительной информации, пожар возник из-за возгорания поддона с зажигалками на территории основного склада, где хранятся продукты, не требующие особых условий. Помещения и товар уничтожены полностью. Ночную смену сотрудников удалось эвакуировать. На воскресенье штату склада объявили выходной.

Почему не сработала система пожаротушения и что стало причиной пожара, предстоит выяснить экспертам.

"КП" выясняет подробности ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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