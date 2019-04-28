Под Воронежем горят склады торговой сети "Магнит"
В ночь с 27 на 28 апреля под Воронежем в селе Нечаевка на улице Виноградной вспыхнули складские помещения торговой сети "Магнит". Пожар возник около полуночи. В этот момент в сельском храме, расположенном в селе Александровка, как раз напротив складов, шла пасхальная служба.
К месту пожара одна за другой промчались несколько машин, однако пламя продолжало разрастаться, сообщили очевидцы. Слышались хлопки, в небо поднимались столбы огня и дыма.
фото ГУ МЧС по Воронежской области
Как рассказали сотрудники склада, по предварительной информации, пожар возник из-за возгорания поддона с зажигалками на территории основного склада, где хранятся продукты, не требующие особых условий. Помещения и товар уничтожены полностью. Ночную смену сотрудников удалось эвакуировать. На воскресенье штату склада объявили выходной.
Почему не сработала система пожаротушения и что стало причиной пожара, предстоит выяснить экспертам.
"КП" выясняет подробности ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU