2019-04-27T20:03:48+03:00
Происшествия

Под Воронежем пьяный мужчина сорвал с женщины куртку, чтобы подарить ее жене

Инцидент произошел в Семилукском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Романтика задержали спустя час после ограбления.Романтика задержали спустя час после ограбления.Фото: "КП" Архив
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Жительница Семилукского района стала жертвой дерзкого грабежа среди бела дня. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 27 апреля.

40-летняя женщина рассказала, что 26 апреля около четырех часов дня она находилась у одного из домов на улице Абороткиной села Стадница. Неожиданно к ней подбежал пьяный мужчина. Незнакомец набросился на сельчанку и, применив физическую силу, стал срывать с неё куртку. Местная жительница пыталась сопротивляться, однако мужчина всё-таки похитил у неё верхнюю одежду вместе с находившимся в кармане телефоном. После он сбежал. Женщина обратилась в полицию.

По приметам внешности вора в течение часа обнаружили и задержали. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления в селе. В отделе полиции он признал вину и объяснил, что, увидев на женщине понравившуюся ему женскую куртку, решил похитить её, чтобы подарить своей жене. А когда нашел там телефон решил подарить и его.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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