В Воронежском заповеднике сфотографировали подросших птенцов воронов
В Воронежском заповеднике сфотографировали подросших птенцов воронов. Гнездо обнаружили в старом сосновом лесу. Снимки опубликовали на сайте заповедника накануне.
Многие птицы еще не прилетели из теплых краев, а у оседлых видов в гнездах уже есть птенцы. И лидирует здесь ворон. Пара птиц облюбовала одну из раскидистых старых сосен и соорудила здесь прочную постройку еще в конце февраля. В начале марта произошла откладка яиц, а сейчас в гнезде уже подросшие птенцы, которые будут готовы к вылету в первой половине мая.
Некоторое время после вылета они находятся вблизи гнезд, а потом кочуют вместе со взрослыми. В годы обилия мышевидных грызунов вороны концентрируются на посевах зерновых культур. Здесь ловят зверьков, подкарауливая их у норок или кучек соломы, или даже схватывая на лету с земли. В любое время года охотно поедают падаль.
Для северной части Воронежской области это раннее размножение, которое связано с общим потеплением климата.
ИСТОЧНИК KP.RU