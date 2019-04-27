2019-04-27T19:19:24+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике сфотографировали подросших птенцов воронов

Для северной части Воронежской области это раннее размножение, которое связано с общим потеплением климата
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта Воронежского биосферного заповедника имени Василия Пескова.Фото: с сайта Воронежского биосферного заповедника имени Василия Пескова.
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В Воронежском заповеднике сфотографировали подросших птенцов воронов. Гнездо обнаружили в старом сосновом лесу. Снимки опубликовали на сайте заповедника накануне.

Многие птицы еще не прилетели из теплых краев, а у оседлых видов в гнездах уже есть птенцы. И лидирует здесь ворон. Пара птиц облюбовала одну из раскидистых старых сосен и соорудила здесь прочную постройку еще в конце февраля. В начале марта произошла откладка яиц, а сейчас в гнезде уже подросшие птенцы, которые будут готовы к вылету в первой половине мая.

Некоторое время после вылета они находятся вблизи гнезд, а потом кочуют вместе со взрослыми. В годы обилия мышевидных грызунов вороны концентрируются на посевах зерновых культур. Здесь ловят зверьков, подкарауливая их у норок или кучек соломы, или даже схватывая на лету с земли. В любое время года охотно поедают падаль.

Для северной части Воронежской области это раннее размножение, которое связано с общим потеплением климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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