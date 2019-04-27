В Воронеже мужчина угнал автомобиль настойчивого ухажера знакомой

СЕГОДНЯ 18:36 2019-04-27T18:36:26+03:00

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В Воронеже задержали 31-летнего местного жителя, который избил настойчивого ухажера знакомой и угнал его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 27 апреля.

15 февраля в полицию обратился 33-летний горожанин. Он рассказал, что возле его дома на улице Ростовской на него напал неизвестный, избил и потребовал сесть за руль и ехать в лесную зону. Через некоторое время потерпевший увидел наряд ГИБДД, и выскочил из автомобиля. В тот момент злоумышленник пересел за руль и скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за разбой и грабеж 31-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признал вину. Мужчина рассказал, что его знакомая, пожаловалась на потерпевшего за проявление излишнего внимания к ней. Желая помочь девушке, он решил вывезти ухажера за город и избить. Угнать автомобиль он был вынужден из-за сложившихся обстоятельств.

Нападавший указал место парковки угнанного авто. Машину нашли на улице Волкова и отдали владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU