Очередной воронежец лишился денег во время продажи автодеталей через сайт объявлений

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-27T17:26:39+03:00

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В Воронеже в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников на сайте бесплатных объявлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 27 апреля.

Выяснилось, что 37-летний горожанин разместил объявление о продаже электронного оборудования для двигателя дорогостоящего автомобиля. 26 апреля около 17 часов ему позвонил неизвестный, который сказал, что хочет купить оборудование. При этом потенциальный покупатель попросил дать ему номер банковской карты, чтобы внести предоплату. Доверчивый потерпевший сообщил данные своей банковской карты, а через некоторое время обнаружил, что с его счета списали 59 740 рублей. Поняв, что стал жертвой ловкого обмана, горожанин обратился за помощью к полицейским.

По предварительным данным, абонентский номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Краснодарском крае.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки от мошеннических действий пострадали трое местных жителей. Одно мошенничество совершено под предлогом компенсационных выплат и два мошенничества под предлогом онлайн-продажи товара.

Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять внимательность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать граждан в своих противоправных целях. А также напоминают о необходимости соблюдать бдительность при разглашении персональных данных.

- Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные своих банковских карт, - просят сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU