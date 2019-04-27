2019-04-27T16:34:32+03:00
Общество

Воронежские полицейские встретили участников автопробега «Дорога мужества»

Акция посвящена 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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Воронежскую область посетили участники автопробега «Дорога мужества». Акцию организовали ветераны Главного управления уголовного розыска МВД России. Посвящена она 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Представители общественной организации отправились по местам воинской славы от Москвы до Симферополя.

В Воронежской области гостей приветствовали ветераны и руководство регионального ГУ МВД.

- В братских могилах Воронежа захоронены тысячи советских героев - людей, которые подарили нам мирную жизнь. Я особенно благодарен организаторам автопробега, а также членам Совета ветеранов ГУУР и всем, кто сохраняет память о Великой Победе, а главное проводит подобные мероприятия», - поблагодарил организаторов и участников «Дороги мужества» начальник полиции областного главка МВД генерал-майор полиции Вячеслав Кузнецов.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.

Также в преддверии автопробега в регионе полицейскими был организован конкурс рефератов о Великой Отечественной войне среди учащихся. Руководитель автопробега Алексей Дарков отметил лучшие работы и наградил победителей.

После этого ветераны московской милиции возложили цветы к мемориалу «Чижовский плацдарм». Именно на этом месте в 1942 году защитники Воронежа разбили крупные группировки Вермахта. Бои за Чижовку вошли в историю сражений, как образец величайшего мужества и героизма советских воинов. За мужество и отвагу Воронеж был удостоен почетного звания «Город воинской славы».

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.

Следующим городом, в который прибудут участники автопробега, станет город-герой Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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