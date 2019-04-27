2019-04-27T15:19:10+03:00
Спорт

Два хоккеиста «Россоши» стали лучшими игроками финальной серии Кубка Регионов

Ими стали вратарь Андрей Катюхин и защитник Константин Колмагоров
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с официального сайта Национальной молодежной хоккейной лиги.Фото: с официального сайта Национальной молодежной хоккейной лиги.
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Национальная молодежная хоккейная лига подвела итоги финальной серии Кубка Регионов и определила тройку лучших игроков. В список вошли два хоккеиста «Россоши»: вратарь Андрей Катюхин и защитник Константин Колмагоров. Информация появилась на сайте НМХЛ в пятницу, 26 апреля.

Вратарь Андрей Катюхин сыграл во всех пяти матчах серии, его процент командного времени составил 87.31%. При нем ХК «Россошь» одержал 3 победы. Сухая серия составила 31:минута и 6 секунд.

Лучшим защитником стал Константин Колмагоров, который сделал две результативные передачи. Показатель полезности - «+2».

Тройку лучших игроков Кубка Регионов закрывает нападающий пензенского хоккейного клуба «Дизелист» Наиль Кантеев, который набрал в пяти играх шесть очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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