Спасатели предупредили воронежцев о сильной грозе на Пасху

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-27T14:49:48+03:00

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Спасатели со ссылкой на Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили горожан о надвигающейся грозе. Неблагоприятные погодные условия прогнозируют на период с 10 утра до 6 вечера воскресенья, 28 апреля.

По сообщению синоптиков в Пасху местных жителей ждут дожди и усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Спасатели советуют уточнять прогноз погоды и в случае ее ухудшения постараться по возможности оставаться дома или в укрытии. Во время грозы необходимо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, выключить телевизор и другие бытовые электроприборы. Также в грозу опасно разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном.

Возможны обрывы проводов, падение деревьев и рекламных конструкций. В такую непогоду лучше обходить стороной рекламные вывески, держаться подальше от крыш зданий, с которых могут падать стройматериалы, не ставить автомобили под деревьями и не стоять под линиями электропередачи. В случае любых чрезвычайных ситуаций можно воспользоваться экстренным номером 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU