В Воронеже маршрутчиков оштрафовали за объезд пробки по встречке после видео в Сети

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-27T13:18:20+03:00

Водители автобусов заплатят по пять тысяч рублей за нарушение

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В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали водителей ПАЗов за объезд затора на дороге по встречной обочине. О нарушении правоохранители узнали из опубликованного в Сети ролика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 27 апреля.

Полицейские провели проверку и выяснили, что 25 апреля примерно в 7.30 утра около дома 78 по Садовому кольцу города Воронежа местные жители 40 и 58 лет, управляя автобусами марки ПАЗ, нарушили ПДД, выехав на встречную полосу.

За данное правонарушение водители автобусов привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Маршрутчики заплатят по пять тысяч рублей штрафа.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают воронежцам о том, что о нарушениях ПДД можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU