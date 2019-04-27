В Воронеже инвалид без ног удержал падающий светофор

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-27T12:17:43+03:00

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В Воронеже инвалид без ног удержал покосившийся светофор. Мужчина зафиксировал конструкцию, подперев ее деревянным поддоном. Инцидент произошел на улице Димитрова накануне. Фото опубликовали в популярной группе в соцсети.

Столб, на котором держался светофор задела спецтехника. Об этом рассказали очевидцы произошедшего. Конструкция в любой момент могла упасть на оживленный тротуар и серьезно угрожала безопасности местных жителей. Опора временно предостерегла горожан от ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU