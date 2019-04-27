В Воронеже поймали обворовавшего несколько офисов микрозаймов наркомана

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-27T11:55:10+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции поймали подозреваемого в ограблении нескольких офисов микрозаймов. Им оказался 27-летний житель Рамонского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 27 апреля.

В апреле в полицию обратились сотрудники микрокредитных организаций. Они рассказали, что мужчина заходил к ним в офисы, доставал из рукава куртки предмет, похожий на нож, и, угрожая работницам, требовал передать ему деньги. Общий ущерб составил свыше 107 тыс. рублей.

После опроса свидетелей и очевидцев, а также просмотра записей с камер видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого. Мужчину задержали на съемной квартире в Воронеже, доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Во время обысков у него нашли и изъяли ножи и одежду, в которой он совершал преступления. Мужчина объяснил свои действия тяжелым финансовым положением, необходимостью приобретения продуктов, алкоголя и наркотиков.

В настоящее время сотрудники полиции установили его причастность к двум разбойным нападениям в Ленинском районе и одному – в Железнодорожном районе Воронежа.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU