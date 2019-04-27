Две смертельных аварии произошли в Воронежской области

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-27T10:48:44+03:00

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 119 ДТП. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Под Воронежем накануне, 26 апреля, случилось два смертельных ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 27 апреля.

В 18.40 в Семилукском районе 54-летний местный житель на автомобиле Газ-31105 ехал из поселка Латная в сторону Семилук. На 36 км автодороги «Обход города Воронежа» он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хендай-Матрикс», которым управлял 30-летний воронежец.

В результате ДТП водитель автомобиля Газ -31105 от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу. А пассажирок автомобиля «Хендай-Матрикс», 8-летнюю девочку и 31-летнюю женщину, доставили в медучреждение.

Также примерно в десять часов вечера пятницы в Рамонском районе на 7 км автодороги «Воронеж - Большая Верейка» столкнулись «Лада- Приора», которой управлял 62-летний местный житель и ВАЗ-2115, за рулем которого находился 32-летний местный житель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Приора» от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи.

По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествий.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 119 ДТП. Из них в областном центре – 94, на федеральных трассах – 1 , в районах области – 24.В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек, 3 человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU