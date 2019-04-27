В Воронежской области на трассе столкнулись два «Ниссана»: пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-27T09:52:58+03:00

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В Павловском районе на 684 километре трассы М-4 «Дон» в 5.20 утра субботы, 27 апреля, произошло жуткое ДТП. На встречной полосе столкнулись два «Ниссана». Пострадали пять человек, в их числе и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 53-летний житель Московской области, водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай», ехал в сторону Ростова-на-Дону. В Павловском районе он выехал на встречную полосу и влетел в «Ниссан-Кашкай», за рулем которого находился 56-летний житель Москвы.

В ДТП пострадали пять человек: оба водителя, два пассажира автомобиля, который ехал в сторону юга: 50-летняя женщина и пятилетний мальчик, а также 45-летний пассажир автомобиля «Ниссан-Кашкай». Всех госпитализировали. Ребенок находился в детском кресле, поэтому получил незначительные травмы.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU