2019-04-27T08:41:18+03:00
Общество

Воронежццев порадовал сидящий на трубе гордый павлин

Экзотическую птицу заметили в Сомово
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В микрорайоне Сомово воронежцы сфотографировали необычное зрелище. На газовой трубе возле одного из домов сидел черный павлин. А рядом с экзотической птицей расположилась домашняя цицарка. Снимок восхищенные горожане опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.

- Утром по дороге в школу встретили самого обычного павлина. Хозяину респект и уважение, что радует окружающих, - подписал фото автор.

Скорее всего в этом доме хозяин разводит различных необычных птиц.

В комментариях местные жители назвали Воронеж городом контрастов и отметили, что без подписи можно подумать, что снимок сделали в какой-то деревне. А кто-то посчитал зрелище обычным для русского человека.

- В кадр не попали медведь и три волка. Обычный русский дворик, - написал воронежец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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