2019-04-26T20:40:25+03:00
Спорт

В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса разгромов стало меньше, чем равных матчей

Конкуренция усиливается, и становится все интереснее
Юрий КОЗЛОВ
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Борьба в турнире становится все более упорной.Борьба в турнире становится все более упорной.Фото: предоставлено организаторами.
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В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса прошел третий тур. Теперь составы команд установились окончательно – трансферное окно, когда можно было дозаявлять игроков, закрыто.

В Дивизионе «А» «Сбербанк» проиграл «Продмаркету» - 1:3, «Газпром» с трудом одолел «Воронежский Пивзавод» - 4:3. «Нижнедевицкавтодор» и «Молвест» сыграли вничью - 4:4, «ЖБИ Мосты и трубы» уступил коллективу «Международный Транспортный Сервис»- 1:3.

В Дивизионе «В» «Рудгормаш» сыграл вничью с «Электросигналом» - 2:2. «ВСК» и «Газпроектинжиниринг» так и не открыли счет. «T-Systems» разгромил «Космос-Нефть-Газо» - 4:1, а «Benefit Plaza» еще более уверенно переиграла «Росавтодор» - 5:1.

В Дивизионе «С» «Воронежская кондитерская фабрика» уступила «Воронежскому механическому заводу» - 1:2. «Принтград» был разбит в пух и прах «Горэлектросетью» - 0:7. «Канцлеръ» вырвал победу у ГК «Боравто» - 4:3. «М-Траст» переиграл команду «Энергетическая электроника» - 5:3.

В Дивизионе «D» «Автомир» потерпел поражение от «Syngenta» - 4:7, а «Департамент дорожной деятельности» уверенно разобрался с «БМА Руссланд» - 7:3. «Курьер-Сервис» разгромил «Северсталь» - 8:0, а «АГРО-Лидер» чуть менее крупно «Промсвязьбанк» - 7:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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