2019-04-26T20:24:43+03:00
Общество

В Нововоронеже гаишник спас женщину

Она потеряла сознание и упала, ударившись головой об асфальт [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Роман Сухочев.Роман Сухочев.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Утром в пятницу, 26 декабря, в 6.40 на Южном шоссе в городе Нововоронеже проезжавший водитель попросил гаишников помочь: в 300 метрах от поста ГИБДД на асфальте лежала пожилая женщина.

Лейтенант Роман Сухочев подошел к старушке, вызвал медиков, убедился, что она дышит, и поднес к ее лицу вату, пропитанную нашатырем. К приезду скорой пенсионерка пришла в сознание. Женщина назвала себя, свой дом и рассказала, что во время прогулки у нее закружилась голова, и она упала, ударившись об асфальт. Пенсионерку увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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