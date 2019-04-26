В Воронеже бывшего директора УК обвиняют в присвоении 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:57 2019-04-26T19:57:44+03:00

Деньги должны были пойти организации, поставляющей воду в дома, которые обслуживала эта управляющая компания

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя столицы Черноземья. Они выяснили, что в 2017 и 2018 годах он присвоил 1,5 миллиона рублей, предназначавшиеся для оплаты водоснабжения домов, которые обслуживала УК, где мужчина был директором.

Теперь уже бывший руководитель управляющей компании будет отвечать перед судом по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU