2019-04-26T19:57:44+03:00
Происшествия

В Воронеже бывшего директора УК обвиняют в присвоении 1,5 миллиона рублей

Деньги должны были пойти организации, поставляющей воду в дома, которые обслуживала эта управляющая компания
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя столицы Черноземья. Они выяснили, что в 2017 и 2018 годах он присвоил 1,5 миллиона рублей, предназначавшиеся для оплаты водоснабжения домов, которые обслуживала УК, где мужчина был директором.

Теперь уже бывший руководитель управляющей компании будет отвечать перед судом по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса разгромов стало меньше, чем равных матчей
В Нововоронеже гаишник спас женщину
В Воронеже пропал 9-летний мальчик
Губернатор поручил реконструировать главное футбольное поле Воронежа
В Воронежской области пенсионера сбил поезд
В Воронеже столкнулись две иномарки: ранена девушка
Симоньян предложила Ходорковскому отдать свои миллиарды воронежцам
В Воронеже иномарка сбила 9-летнего мальчика
Спор Росимущества и воронежского авиазавода на 268 миллионов разрешит Верховный суд
Воронежские полицейские поймали лжецелительницу, обманувшую пенсионерку на 123 тысячи рублей
В воронежской особой экономической зоне построят завод на 500 рабочих мест
В центре Воронежа появится новый сквер
Житель Воронежской области «купил» у мошенников токарный станок за 112 тысяч рублей
В центре Воронежа для нанесения разметки перекрыли две полосы дороги
В Воронеже торговую сеть «МЕТРО» оштрафовали за множество нарушений
Под Воронежем женщина, у которой погибли на пожаре две дочери, получила за это условный срок
В Воронежской области отец зверски зарезал сына
Жители Воронежской области стали чаще тратить деньги на культурные мероприятия и фитнес
Накануне Красной горки планирует пожениться 181 пара из Воронежской области
В Воронеже прогремят грозы и резко похолодает
9 Мая воронежцы станцуют вальс "Синий платочек"
В Воронеже банда, «отмывавшая» деньги компаний, заработала 33 млн рублей
Под Воронежем у Сити-парка «Град» насмерть сбили женщину
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей