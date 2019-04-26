В Воронеже пропал 9-летний мальчик
Последний раз его видели в районе дома № 22/1 на Ленинском проспекте
Мальчика потеряли в пять часов вечера.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
Изменить размер текста:
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь в поисках девятилетнего Ярослава Шопина. Мальчика видели с 15.00 до 17.00 в районе дома № 22/1 на Ленинском проспекте. С тех пор неизвестно, где он находится.
Приметы Ярослава: рост 122 сантиметра, худощавый, светлые волосы. Был одет в синие джинсы, синюю кофту, обут в черные кроссовки с белой подошвой.
Все, кто что-либо знают о том, где сейчас Ярослав, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU