В Воронеже пропал 9-летний мальчик

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-26T19:43:49+03:00

Последний раз его видели в районе дома № 22/1 на Ленинском проспекте

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь в поисках девятилетнего Ярослава Шопина. Мальчика видели с 15.00 до 17.00 в районе дома № 22/1 на Ленинском проспекте. С тех пор неизвестно, где он находится.

Приметы Ярослава: рост 122 сантиметра, худощавый, светлые волосы. Был одет в синие джинсы, синюю кофту, обут в черные кроссовки с белой подошвой.

Все, кто что-либо знают о том, где сейчас Ярослав, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU