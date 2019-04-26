Губернатор поручил реконструировать главное футбольное поле Воронежа

СЕГОДНЯ 19:17 2019-04-26T19:19:06+03:00

Александру Гусеву поле понравилось больше, чем ранней весной, но приводить его в порядок все равно нужно. Фото: с портала правительства Воронежской области.

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В пятницу, 26 апреля, губернатор Александр Гусев снова провел совещание на Центральном стадионе профсоюзов. И, надо сказать, оно закончилось постановкой вполне конкретных задач.

В частности, глава области заявил, что реконструкцию стадиона надо начать с футбольного поля.

- В ближайшие семь-десять лет мы вряд ли сможем построить в Воронеже новый стадион. Нужно приводить в порядок тот, что есть, - сообщил губернатор. – Мы не рассматриваем переезд «Факела» на постоянной основе на другой стадион, об этом варианте решения проблемы нужно забыть.

За полем ухаживают, но этого уже недостаточно.Фото: с портала правительства Воронежской области.

Александр Гусев дал поручение предоставить ему после майских праздников подробные предложения по реконструкции футбольного поля. При этом он потребовал указать возможных подрядчиков, графики, перечень работ и деньги, которые на них потребуются. После рассмотрения предложений окончательно определят сроки проведения реконструкции.

Трибуны явно требуют ремонта.Фото: с портала правительства Воронежской области.

Руководитель департамента физической культуры и спорта области Владимир Кадурин сказал, что для сертификации стадиона на игры ФНЛ следующего сезона нужно будет устранить три замечания. Необходимо оборудовать кондиционерами VIP-трибуну, обеспечить Wi - Fi Центральную трибуну и погасить имеющиеся по итогам первого квартала 2019 года у ФК «Факел» долги перед сотрудниками, другими клубами, внебюджетными фондами и налоговыми органами. Владимир Кадурин заявил, что с исполнением первых двух замечаний проблем не возникнет: деньги на это нужны небольшие и времени много не потребуется.

Генеральный директор «Факела» Виталий Середин сообщил, что общая сумма долгов клуба сейчас 11 миллионов рублей. Он надеется, что до конца апреля их удастся погасить с помощью спонсоров.

Губернатор сказал, что в первую очередь необходимо получить лицензию и сделать все, чтобы Центральный стадион профсоюзов прошел сертификацию. Также Александр Гусев поручил назначить дату следующего заседания наблюдательного совета, чтобы подробнее обсудить финансовую деятельность клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU