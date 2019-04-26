2019-04-26T18:01:36+03:00
Происшествия

В Воронеже столкнулись две иномарки: ранена девушка

ДТП произошло у педуниверситета
Юрий КОЗЛОВ
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Девушку-пассажирку "Матиза" отвезли в больницу.Девушку-пассажирку "Матиза" отвезли в больницу.Фото: из архива «КП»
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В пятницу, 26 апреля, в 10.30 у дома № 43 на улице Ленина недалеко от остановки «Пединститут» случилось ДТП.

«Тойота-Ленд-Крузер» ехала со стороны проспекта Революции в направлении парка «Динамо», поворачивала налево и врезалась в «Дэу Матиз». 67-летний водитель японской иномарки и 26-летний шофер корейской в ДТП серьезно не пострадали. А вот пассажирка «Матиза», девушка на вид от 20 до 25 лет, получила травмы, ее отвезли в больницу. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.

Напомним, 26 апреля в 7.30 у Сити-парка «Град» На нерегулируемом пешеходном переходе Chery Tiggo насмерть сбил женщину. Ее личность пока не установили - на вид ей было около 30 лет. За рулем иномарки также сидела женщина - 35-летняя жительница Воронежа.

А в 14.30 у дома № 100 по улице Хользунова 23-летний водитель «Дэу-Нексия» сбил девятилетнего мальчика, переходившего дорогу не по «зебре». Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу № 2. Диагноз – сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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