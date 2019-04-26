Симоньян предложила Ходорковскому отдать свои миллиарды воронежцам

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-26T17:13:58+03:00

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В сети повздорили редактор RT Маргарита Симоньян и экс-глава "Юкоса" Михаил Ходорковский. Началось все с поста Симоньян в "Твиттере", в котором она заявила о желании выпить бутылку шампанского за новый указ об упрощении получения российского гражданства для жителей Донбасса. Ходорковский отреагировал язвительно:

- Этот восторг про путинский указ о гражданстве для востока Украины. Лучше бы миллиардные бюджеты RT людям отдали. И, к слову, люди в Воронеже тоже совсем не жируют...

Симоньян парировала:

- Если бы эти миллиарды принадлежали лично мне, я бы так и сделала. А вам, кстати, кто мешал "людям отдать" принадлежавшие лично вам миллиарды долларов? И сейчас кто мешает? Вместо того, чтобы содержать антироссийские СМИ, например. Отдали бы воронежцам.

ИСТОЧНИК KP.RU