В Воронеже иномарка сбила 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-26T17:19:26+03:00

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В пятницу, 26 апреля, в 14.30 у дома № 100 на улице Хользунова случилось ДТП. Девятилетний мальчик переходил дорогу не по «зебре». И был сбит «Дэу-Нексия».

- Ребенок получил сотрясение мозга, - рассказали в отделе пропаганды батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу. – Его отвезли в областную детскую клиническую больницу № 2. Там ему оказали помощь и госпитализировали. Наши сотрудники выясняют, почему 23-летний водитель «Дэу-Нексия» не успел затормозить.

Напомним, 26 апреля в 7.30 на дороге у Сити-парка «Град» погибла женщина, на вид ей было около 30 лет. На нерегулируемом пешеходном переходе ее сбил автомобиль Chery Tiggo. За рулем иномарки сидела 35-летняя жительница Воронежа - она ехала в сторону Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU