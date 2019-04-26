2019-04-26T16:33:10+03:00
Общество

Спор Росимущества и воронежского авиазавода на 268 миллионов разрешит Верховный суд

Арбитражный суд Центрального округа полагает, что именно на эту сумму незаконно обогатилось федеральное ведомство
Яков СТРОГОВ
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Спор регионального управления Росимущества и ВАСО разрешат в Москве, в Верховном суде. Именно туда направили кассационную жалобу сотрудники федерального ведомства.

Конфликт тянется еще с января 2018 года. Юристы ВАСО оспаривают начисление арендной платы за пользование аэродромом «Придача» на улице Циолковского. Дело в том, что специалисты Росимущества делали расчеты, исходя из того, что воздушная гавань использовалась исключительно для производственных целей. Это одна стоимость аренды. Но на предприятии посчитали, что аэродром еще и обслуживает пассажиров – в частности, принимает VIP-рейсы федеральных чиновников, а также московского начальства завода. А в этом случае сумма аренды должна быть значительно ниже.

Перерасчет показал, что разница в сумме составляет 268,9 миллионов рублей. Арбитражный суд Центрального округа, находящийся в Калуге, принял в этом конфликте сторону ВАСО. И обязал эти самые миллионы вернуть заводу. Юристы Росимущества тоже показывают, что не даром хлеб едят. Они опротестовали решение арбитража в Верховном суде России. Теперь уже федералы будут разбираться, чьи аргументы весомее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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