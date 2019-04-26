Воронежские полицейские поймали лжецелительницу, обманувшую пенсионерку на 123 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-26T15:45:52+03:00

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В апреле 35-летняя жительница Орловской области вместе с супругом приехала в Воронеж и поселилась на съемной квартире. Женщина явно хотела заработать, но выбрала для этого не лучший способ. Она отправилась в Железнодорожный район города, где на Ленинском проспекте подошла к 77-летней пенсионерке и завела с ней беседу.

Женщина напела пенсионерке о наведенной порче, из-за которой она страдает заболеванием ног. Далее лжецелительница предложила провести специальный обряд, который поможет исцелить недуг. Для этого пенсионерка должна была принести все деньги, предварительно завернув их в ночную рубашку.

После «обряда очищения» мошенница предупредила, что целительные свойства будут действовать до утра и прикасаться к деньгам до полного их «очищения» нельзя. На следующий день пенсионерка обнаружила в свертке лишь резаную бумагу. Она потеряла 123 тысячи рублей. Родственники старушки обратились в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вышли на мошенницу. Гадалку задержли в Орле. Сейчас она находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». А это до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU