2019-04-26T15:23:30+03:00
Общество

В воронежской особой экономической зоне построят завод на 500 рабочих мест

Предприятие займется производством детского оборудования
Виктор ПАВЛОВ
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В правительстве Воронежской области обсудили создание производства детского игрового, спортивного и паркового оборудования. По замыслу фирмы "Балли", завод должен появиться в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр". Губернатор предложил рассмотреть также индустриальный парк "Масловский", где можно быстрее приступить к работе.

Представители фирмы "Балли" отметили, что их проект ориентирован на импортозамещение. Предприятие сможет представить и обычные качели, и сложнейшие канатные конструкции - те товары, которые способны конкурировать с европейским парковым оборудованием. Столбы, ограждения, остановки - все это тоже может быть произведено на новом заводе.

Завод хотят построить до 2023 года. Сообщается, что будет создано около 500 рабочих мест. Инвестиции составят около 1,5 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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