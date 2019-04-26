В центре Воронежа появится новый сквер

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-26T15:01:36+03:00

В новом сквере будет где отдохнуть и пообщаться с друзьями. Фото: с портала правительства Воронежской области.

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О планах по созданию нового сквера на улице в понедельник, 26 февраля, рассказал генеральный директор строительной компании «Квартал», депутат Воронежской областной Думы Дмитрий Лукинов на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Сквер будет располагаться в части улицы, идущей вверх от набережной. В нем планируют немного изменить рельеф для удобства отдыхающих, высадить деревья и кустарники, поставить скамейки, установить автоматическую систему поливки газонов. Дмитрий Лукинов сообщил, что сквер планируют создать за счет частных инвестиций, а потом передать в собственность города.

Губернатор одобрил проект. Не вызвал он возражений и у принимавшего участие в разговоре мэра Воронежа Вадима Кстенина.

Проект предусматривает много зелени.Фото: с портала правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU