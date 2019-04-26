В центре Воронежа появится новый сквер
О планах по созданию нового сквера на улице в понедельник, 26 февраля, рассказал генеральный директор строительной компании «Квартал», депутат Воронежской областной Думы Дмитрий Лукинов на встрече с губернатором Александром Гусевым.
Сквер будет располагаться в части улицы, идущей вверх от набережной. В нем планируют немного изменить рельеф для удобства отдыхающих, высадить деревья и кустарники, поставить скамейки, установить автоматическую систему поливки газонов. Дмитрий Лукинов сообщил, что сквер планируют создать за счет частных инвестиций, а потом передать в собственность города.
Губернатор одобрил проект. Не вызвал он возражений и у принимавшего участие в разговоре мэра Воронежа Вадима Кстенина.
Проект предусматривает много зелени.Фото: с портала правительства Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU