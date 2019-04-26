Житель Воронежской области «купил» у мошенников токарный станок за 112 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-26T14:41:47+03:00

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47-летний житель Хохольского района, работающий токарем, решил приобрести себе токарный станок через сайт бесплатных объявлений. Он перечислил более 112 тысяч рублей на счет, но «продавец» только удалил информацию с сайта и отключил телефон. Так очередной житель Воронежской области стал жертвой мошенников.

Представьте: только за прошедшие сутки пять человек были обмануты более чем на 200 тысяч рублей. Конечно, возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Но как скоро удастся поймать преступников?

При этом на крючок мошенников попадаются и те, кто, казалось бы, хочет защитить себя. Так, 54-летней жительнице Южного микрорайона Воронежа позвонил незнакомец с московского номера. Он представился сотрудником финансового учреждения и сообщил, что со средствами женщины происходят подозрительные манипуляции. Лжесотрудник банка предложил совершить перевыпуск карты и сообщить ему код, который придет в СМС. Мошенник только и ждал, когда женщина назовет цифры из сообщения - и тут же снял 26 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU