В центре Воронежа для нанесения разметки перекрыли две полосы дороги

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-26T14:23:05+03:00

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Воронежцы жалуются: из-за нанесения разметки две полосы улицы Плехановской перекрыты. В результате по стороне дороги, ведущей из Коминтерновского района в центр города, от краеведческого музея до улицы Фридриха Энгельса машины, по данным сервиса Яндекс.Пробки, плетутся со средней скоростью 3 км/час.

- Большей частью работы по нанесению разметки проводят ночью, однако бывает необходимость проводить их и днем, - прокомментировали в управления информации мэрии Воронежа. – Есть определенное ограничение – в час пик дорогу из-за этого перекрывать не имеют права. В данном случае в пятницу напряженный трафик начинается с 16 часов. К этому времени работы по нанесению разметки должны завершить.

ИСТОЧНИК KP.RU