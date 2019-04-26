2019-04-26T14:23:05+03:00
Общество

В центре Воронежа для нанесения разметки перекрыли две полосы дороги

Улицу Плехановскую сейчас проехать трудновато
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Рисовать разметку будут максимум до 16 часов.Рисовать разметку будут максимум до 16 часов.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Воронежцы жалуются: из-за нанесения разметки две полосы улицы Плехановской перекрыты. В результате по стороне дороги, ведущей из Коминтерновского района в центр города, от краеведческого музея до улицы Фридриха Энгельса машины, по данным сервиса Яндекс.Пробки, плетутся со средней скоростью 3 км/час.

- Большей частью работы по нанесению разметки проводят ночью, однако бывает необходимость проводить их и днем, - прокомментировали в управления информации мэрии Воронежа. – Есть определенное ограничение – в час пик дорогу из-за этого перекрывать не имеют права. В данном случае в пятницу напряженный трафик начинается с 16 часов. К этому времени работы по нанесению разметки должны завершить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Воронежа появится новый сквер
Житель Воронежской области «купил» у мошенников токарный станок за 112 тысяч рублей
В Воронеже торговую сеть «МЕТРО» оштрафовали за множество нарушений
Под Воронежем женщина, у которой погибли на пожаре две дочери, получила за это условный срок
В Воронежской области отец зверски зарезал сына
Жители Воронежской области стали чаще тратить деньги на культурные мероприятия и фитнес
Накануне Красной горки планирует пожениться 181 пара из Воронежской области
В Воронеже прогремят грозы и резко похолодает
9 Мая воронежцы станцуют вальс "Синий платочек"
В Воронеже банда, «отмывавшая» деньги компаний, заработала 33 млн рублей
Под Воронежем у Сити-парка «Град» насмерть сбили женщину
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей