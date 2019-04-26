2019-04-26T13:55:43+03:00
Общество

В Воронеже торговую сеть «МЕТРО» оштрафовали за множество нарушений

Нарушения могли стать причиной реализации продукции, небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении
Олег ИВАНОВ
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Арбитражный суд Воронежской области привлек к ответственности крупную торговую сеть «МЕТРО» за нарушение ветеринарного законодательства. В феврале 2019 года сотрудники местного управлением Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку в магазинах на улице Остужева в Воронеже и на улице Заречная 2-я в Семилуках.

Как сообщили в пресс-службе управления, в производственном цехе хранились посторонние предметы. Для подготовки кишечной оболочки не было отдельного помещения или участка, отделенный перегородкой. А в торговом зале при хранении замороженной продукции (тушки уток и перепелов) был нарушен температурный режим.

В камере утилизации с температурой от 0 до +2 С° находилась продукция как в замороженном, так и в охлажденном виде, не сгруппированная по видам, назначению и термическому состоянию.

- Выявленные нарушения могут стать причиной реализации продукции, небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении, и создать угрозу здоровью потребителей, - считают в Россельхознадзоре.

Был составлен административный протокол. Арбитражный суд Воронежской области принял решение оштрафовать ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». 26 апреля постановление вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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