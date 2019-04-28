В Воронеже пройдет кофейный фестиваль
Горожан ждут в Центральном парке на Первомай
Приготовление кофе - целый ритуалФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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1 мая на территории воронежского Центрального парка пройдет кофейный фестиваль. В программе чемпионаты по альтернативному завариванию (с 12 до 15 часов) и дегустация кофе от победителей (с 15 до 16 часов).
Каппинги :
12:00-12:30 Cezve coffee
13:00-13:30 Mikale
14:00-14:30 Кофе Клуб
15:00-15:30 Gemma coffee
16:00-16:30 Северо-западная кофейная компания
17:00-17:30 Кафема
Гостей ждут мастер-классы по латте-арту, приготовлению кофе в джезве, рисованию кофейной гущей.
Юных участников фестиваля развлекут аниматоры детской игровой комнаты "Мася".
Начало фестиваля в 12 часов. Приходите!
ИСТОЧНИК KP.RU