2019-04-28T09:40:58+03:00
Общество

В Воронеже пройдет кофейный фестиваль

Горожан ждут в Центральном парке на Первомай
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Приготовление кофе - целый ритуалПриготовление кофе - целый ритуалФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

1 мая на территории воронежского Центрального парка пройдет кофейный фестиваль. В программе чемпионаты по альтернативному завариванию (с 12 до 15 часов) и дегустация кофе от победителей (с 15 до 16 часов).

Каппинги :

12:00-12:30 Cezve coffee

13:00-13:30 Mikale

14:00-14:30 Кофе Клуб

15:00-15:30 Gemma coffee

16:00-16:30 Северо-западная кофейная компания

17:00-17:30 Кафема

Гостей ждут мастер-классы по латте-арту, приготовлению кофе в джезве, рисованию кофейной гущей.

Юных участников фестиваля развлекут аниматоры детской игровой комнаты "Мася".

Начало фестиваля в 12 часов. Приходите!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленинском районе Воронежа уже косят газоны
Под Воронежем горят склады торговой сети "Магнит"
Под Воронежем пьяный мужчина сорвал с женщины куртку, чтобы подарить ее жене
В Воронежском заповеднике сфотографировали подросших птенцов воронов
В Воронеже мужчина угнал автомобиль настойчивого ухажера знакомой
Очередной воронежец лишился денег во время продажи автодеталей через сайт объявлений
Воронежские полицейские встретили участников автопробега «Дорога мужества»
Два хоккеиста «Россоши» стали лучшими игроками финальной серии Кубка Регионов
Спасатели предупредили воронежцев о сильной грозе на Пасху
В Воронеже маршрутчиков оштрафовали за объезд пробки по встречке после видео в Сети
В Воронеж приехал «Поезд Победы»
В Воронеже инвалид без ног удержал падающий светофор
В Воронеже поймали обворовавшего несколько офисов микрозаймов наркомана
Две смертельных аварии произошли в Воронежской области
В Воронежской области на трассе столкнулись два «Ниссана»: пострадали пять человек
Воронежццев порадовал сидящий на трубе гордый павлин
В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса разгромов стало меньше, чем равных матчей
В Нововоронеже гаишник спас женщину
В Воронеже бывшего директора УК обвиняют в присвоении 1,5 миллиона рублей
В Воронеже пропал 9-летний мальчик
Губернатор поручил реконструировать главное футбольное поле Воронежа