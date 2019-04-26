Под Воронежем женщина, у которой погибли на пожаре две дочери, получила за это условный срок

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-26T13:15:29+03:00

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Суд вынес приговор по делу 27-летней жительницы Семилукского района. Женщину, приехавшую из Армении вместе с мужем и двумя дочками 2 и 3 лет на работу в Старую Ведугу, признали виновной в смерти ее детей.

Семья жила на ферме, что само по себе ненормально. 16 ноября 2018 года женщина уложила спать дочерей и ушла из дома, закрыв дверь на ключ. При этом она очень неосторожно развесила сушиться белье – слишком близко от печки. Эти тряпки загорелись, и девочки задохнулись.

В ходе следствия не возникло вопросов к руководству фермы, не побеспокоившемуся о нормальном жилье для семейной пары с маленькими детьми. Ну а женщине, еще не отошедшей от шока от потери девочек, в итоге по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» дали год условно с полугодовым испытательным сроком. Впрочем, главный приговор сейчас у нее внутри – воспоминания о том ноябрьском дне теперь не дадут ей покоя до конца жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU