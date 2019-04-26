В Воронежской области отец зверски зарезал сына

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-26T13:29:06+03:00

Отец, зарезавший сына, может провести в тюрьме от 6 до 15 лет. Фото: из архива «КП»

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В среду, 24 апреля, в доме на улице Пролетарской села Средний Икорец Лискинского района обнаружили изрезанное тело 39-летнего мужчины. Вскоре по подозрению в убийстве задержали его 70-летнего отца.

По версии следствия, 24 апреля около 22.30 отец и сын сильно поссорились. Папаша так разъярился, что поднял руку на родную кровь. Не просто убил, а прямо искромсал сына. На теле убитого нашли раны и на шее, и на груди, и на спине.

- Наши сотрудники осмотрели место преступления, назначили комплекс судебных экспертиз, допросили свидетелей, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Александр Волокитин. – Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

В ходе следствия сотрудники СК выясняют мотивы, толкнувшие пожилого мужчину на такое страшное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU