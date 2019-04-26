Жители Воронежской области стали чаще тратить деньги на культурные мероприятия и фитнес

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-26T12:32:33+03:00

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Житель Воронежской области с начала 2019 года в среднем потратил 14 501 рубль на различные платные услуги. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Воронежстата. С одной стороны за то же время в 2018 году – эта сумма составляла 13 935 рублей. Однако с другой, что гораздо интереснее, горожане стали иначе распределять свои средства.

Например, если от медицинских услуг не откажешься, да и на транспорте сильно не сэкономишь, то можно не тратиться на отдых. Так, уровень трат на туристские услуги сократился на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А больше всего воронежцы стали экономить на почтовой связи и курьерских услугах. Уровень по сравнению с прошлым годом упал примерно на 33%.

Непонятно только, если люди стали меньше тратиться на туристический отдых, то почему одновременно выросло потребление услуг гостиниц? При том аж на 19,9%. Быть может, дело в том, что в эту же графу входят аналогичные услуги по предоставлению временного жилья? А такое жилье обычно снимают не туристы.

Выросло «потребление» услуг учреждений культуры (на 17.4 %), физической культуры и спорта (на 6.2 %), телекоммуникационные (на 5.1 %) и услуги системы образования (на 1.4 %).

- Наибольший объем потребления платных услуг населению по-прежнему приходится на жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые и телекоммуникационные услуги. Их суммарная доля в январе-марте составила 80.4 % в общем объеме, - подчеркнули в Воронежстате.

Самыми востребованными бытовыми услугами среди воронежцев являются услуги по техобслуживанию и ремонту транспорта (их доля в общем объеме бытовых услуг составила 37.9 %), ремонту и строительству жилья и других построек (34.1 %), услуги парикмахерских (8.4 %) и ритуальные (4.4 %).

ИСТОЧНИК KP.RU