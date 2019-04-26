Накануне Красной горки планирует пожениться 181 пара из Воронежской области

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-26T12:11:46+03:00

В этом году этот особый день не вызвал былого ажиотажа

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Первое воскресенье после Пасхи называют Красной горкой - этот день считается благоприятным для вступления в брак. То есть в этом году этот праздник выпадает на 5 мая.

В отделах ЗАГС Воронежской области регистрации обычно проходят накануне Красной горки – в пятницу и субботу. Однако в этом году 3 мая – официальный выходной, поэтому регистрации брака состоятся только в субботу – 4 мая.

- В этот день в Воронеже и области планирует пожениться 181 пара: 77 торжественных и 104 неторжественные регистрации. В 2019 году в территориальные отделы ЗАГС Воронежа с заявлениями о заключении брака обратилось 117 пар молодоженов, 64 пары - в области, - сообщили в пресс-службе учреждения.

Ожидается, что многие регистрации пройдут по особому сценарию с использованием праздничной атрибутики и участием народных ансамблей.

Для сравнения, в прошлом году, когда праздник выпал на 15 апреля, желающих узаконить свои отношения было больше. Так, в субботу 14 апреля зарегистрировали брак – 240 пар.

А 22 апреля 2017 года было 292 пары. В 2016 году 7 мая поженились 182 пары. Рекордное же количество браков в субботу накануне празднования Красной горки было зарегистрировано в 2006 году (29.04.06) и 2009 году (25.04.09). Тогда в отделы ЗАГС пришли 571 и 567 пар соответственно.

- Наибольшей популярностью у молодоженов Воронежа для проведения церемонии регистрации брака пользуется Дворец бракосочетания (49 свадеб), чуть меньше – Коминтерновский отдел ЗАГС (25 свадеб). В Железнодорожном отделе поженятся 18 пар, в Советском – 16 пар, в Левобережном – 9 пар, - сообщили в пресс-службе учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU