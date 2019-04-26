В Воронеже прогремят грозы и резко похолодает

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-26T12:10:19+03:00

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Совершенно летняя жара в конце апреля – это, конечно, аномалия. Так решила и весна и в ближайшие дни «сбавит обороты».

Днем и вечером в пятницу, 26 апреля, в Воронежской области прогремят грозы, что символизирует перемену погоды. Антициклон родом из Скандинавии уступит место сначала холодной ложбине (она достигнет региона в воскресенье), а затем – циклону, который надолго затянет небо тучами и будет почти неделю поливать нас дождями.

Резкое похолодание синоптики ожидают в ночь с воскресенья на понедельник. Днем 29 апреля будет около десяти градусов тепла при дождливой погоде. Ночью могут вернуться даже заморозки. Осадки останутся с нами и на первомайские праздники, что поставит под вопрос традиционные пикники на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU