В Воронеже банда, «отмывавшая» деньги компаний, заработала 33 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-26T12:24:02+03:00

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь всем участникам группировки грозит до 7 лет тюрьмы

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- Задержаны 7 жителей Воронежа в возрасте от 26 до 45 лет, которые занималась банковскими операциями без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии , - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

На протяжении последних двух лет эта группа помогала обналичивать и переводить деньги неким юрлицам. Говоря проще, местные компании могли «отмывать» деньги с помощью этих «банкиров». За что те в свою очередь получали свой процент.

Воронежцы использовали счета 8 компаний. По сути эти фирмы были фиктивными и ничем не занимались.

Как правило, схема работала так: клиент перечислял деньги на банковские счета указанных организаций. Как будто бы он платил за какие-то услуги или покупал товар. Участники преступной группы снимали средства со счетов через кассу кредитного учреждения или через банкоматы, и передавали клиенту.

Вознаграждение составляло 7% от «обеленной» сумы. За перевод денег без открытия счета брали меньше - всего 4%. В итоге они заработали около 33 млн рублей. То есть через руки мошенников прошло около полумиллиарда рублей?

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». А это до 7 лет тюрьмы.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские провели обыски и изъяли 3 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.

ИСТОЧНИК KP.RU