2019-04-26T12:24:02+03:00
Происшествия

В Воронеже банда, «отмывавшая» деньги компаний, заработала 33 млн рублей

Теперь всем участникам группировки грозит до 7 лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

- Задержаны 7 жителей Воронежа в возрасте от 26 до 45 лет, которые занималась банковскими операциями без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии , - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

На протяжении последних двух лет эта группа помогала обналичивать и переводить деньги неким юрлицам. Говоря проще, местные компании могли «отмывать» деньги с помощью этих «банкиров». За что те в свою очередь получали свой процент.

Воронежцы использовали счета 8 компаний. По сути эти фирмы были фиктивными и ничем не занимались.

Как правило, схема работала так: клиент перечислял деньги на банковские счета указанных организаций. Как будто бы он платил за какие-то услуги или покупал товар. Участники преступной группы снимали средства со счетов через кассу кредитного учреждения или через банкоматы, и передавали клиенту.

Вознаграждение составляло 7% от «обеленной» сумы. За перевод денег без открытия счета брали меньше - всего 4%. В итоге они заработали около 33 млн рублей. То есть через руки мошенников прошло около полумиллиарда рублей?

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». А это до 7 лет тюрьмы.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские провели обыски и изъяли 3 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Воронежа появится новый сквер
Житель Воронежской области «купил» у мошенников токарный станок за 112 тысяч рублей
В центре Воронежа для нанесения разметки перекрыли две полосы дороги
В Воронеже торговую сеть «МЕТРО» оштрафовали за множество нарушений
Под Воронежем женщина, у которой погибли на пожаре две дочери, получила за это условный срок
В Воронежской области отец зверски зарезал сына
Жители Воронежской области стали чаще тратить деньги на культурные мероприятия и фитнес
Накануне Красной горки планирует пожениться 181 пара из Воронежской области
В Воронеже прогремят грозы и резко похолодает
9 Мая воронежцы станцуют вальс "Синий платочек"
Под Воронежем у Сити-парка «Град» насмерть сбили женщину
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей