2019-04-26T10:51:47+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей

Банк УРАЛСИБ улучшил автокредитования, увеличив максимальную сумму по автокредитам до 5 млн рублей
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В зависимости от типа автомобиля (новый или с пробегом) и его марки размер кредита составит

До 1,5 млн рублей – при покупке нового автомобиля российских или китайских марок, или автомобиля с пробегом китайских марок.

До 3 млн рублей – при покупке иномарки с пробегом (кроме китайских марок);

До 5 млн рублей – при покупке новой иномарки (кроме китайских марок).

Требования к пакету документов не изменились. Для рассмотрения заявки на кредит клиенту достаточно предоставить два документа: паспорт гражданина РФ и дополнительный документ, удостоверяющий личность.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам автокредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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