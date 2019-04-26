В центре Воронежа 1 мая перекроют дороги и изменят движение автобусов

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-26T10:24:56+03:00

Оставить свой автомобиль в центре города у вас не получится

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В центре Воронежа 1 мая в связи с подготовкой и празднованием Дня весны и труда ожидаются «трудности» для автомобилистов. Так, с 22:00 30 апреля до 15:00 1 мая будет запрещена парковка на проспекте Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина) и на площади Ленина (от улицы Плехановской до проспекта Революции);

Кроме того, 1 мая с 6:00 и до окончания мероприятий (ориентировочно до 15:00) будет закрыто движение транспорта по проспекту Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина). Также вы не сможете проехать в это время по площади Ленина (от улицы Плехановской до проспекта Революции);

1 мая с 11:30 и до прохождения колонны (ориентировочно до 12:30) будет поэтапно ограничиваться движение автотранспорта по улице Плехановской (от улицы Орджоникидзе до улицы Пушкинской) и площади Ленина (от улицы Платонова до улицы Плехановской).

В первый день мая изменится и движение автобусов с 6:00 до 15:00:

– №№ 37а, 41, 79, 90 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, далее по маршрутам;

– №№ 3, 5, 20м, 25а, 50, 70а, 70м, 88, 88а – с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршрутам;

– №№ 27, 39 – с Университетской площади по улице Плехановской, площади Ленина (без проезда вокруг Кольцовского сквера), улице Кирова, далее по маршрутам;

– № 33к – с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 23к – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршруту;

– №№ 20, 52, 104 – с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршрутам;

– № 77к – с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршруту;

– № 93 – с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Мира, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту;

– № 1кс – с площади Ленина по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 1кв – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина, далее по маршруту;

– № 22 – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам; в обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам;

– № 9ка – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 9кс – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 61 – с улицы Плехановской по улице Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Никитинской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут № 8 будет направлен с улицы Степана Разина по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Фридриха Энгельса (круговое движение), после чего проследует в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU