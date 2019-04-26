2019-04-26T10:21:39+03:00
Общество

«Росводоканал Воронеж» присоединился к Всероссийской неделе добра

Специалисты воронежского водоканала стали участниками Всероссийской недели добра
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Популярная добровольческая акция проводится в апреле в разных городах страны с 1997 года.

В рамках Всероссийской недели добра представители Совета Молодых специалистов «РВК-Воронеж» навели порядок в месте захоронения родственников городского головы, общественного деятеля и благотворителя Степана Лукьяновича Кряжова, благодаря которому во второй половине 19 века в Воронеже появился водопровод.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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