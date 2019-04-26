В Воронежском зоопарке у пары чернобурых лисиц появился малыш
В середине марта в Воронежском зоопарке у пары чернобурых лисиц появилось потомство. Ветеринары зоопарка уже осмотрели детеныша, определили пол - это самка. Данный вид лис живет в зоопарке с 2016 года. Кстати, в соседнем вольере можно увидеть их предыдущий приплод – уже взрослую самку.
На этот раз мать почему-то отказалась выкармливать своего малыша. Поэтому сотрудники зоопарка взяли его на попечение. Сейчас маленькой лисичке уже больше месяца. Малышка чувствует себя хорошо, ест с аппетитом и набирает вес.
Чернобураая лисица или чернобурка - морфа обыкновенной лисицы. История данного животного берет начало в первой половине XIX века, когда лисица распространилась в Северной Америки и Канаде . В дальнейшем была выведена порода серебристо-черных (чернобурых) лисиц.
Малышка чувствует себя хорошо, ест с аппетитом и набирает вес.Фото: с сайта Воронежского зоопарка.
Фото: с сайта Воронежского зоопарка.
ИСТОЧНИК KP.RU