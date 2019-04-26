Бывший директор «Воронежсинтезкаучука» Леонид Кудрявцев скончался

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-26T08:35:47+03:00

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На 91-м году жизни скончался руководитель завода «Воронежсинтезкаучук», ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Воронежской области Леонид Кудрявцев.

Дочери Людмиле Овсянниковой была направлена правительственная телеграмма за подписью главы региона Александра Гусева.

– Примите мои глубокие соболезнования в связи со смертью отца – почетного гражданина Воронежской области Леонида Дмитриевича Кудрявцева. Его жизнь – высочайший пример трудолюбия и человеческой порядочности. Уникальный организаторский талант Леонида Дмитриевича, активная гражданская позиция, житейская мудрость обеспечили ему непререкаемый авторитет в профессиональных кругах и среди широкой общественности. Огромен вклад Леонида Дмитриевича в развитие производственного сектора и науки, под его руководством завод «Воронежсинтезкаучук» стал одним из ведущих предприятий страны, а отрасль химической промышленности заняла масштабный сегмент в экономике Воронежской области. Горжусь, что был учеником и другом Леонида Дмитриевича. В моем сердце, в памяти коллег и многих воронежцев Леонид Дмитриевич навсегда останется личностью с большой буквы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и всем, кто знал и ценил Леонида Дмитриевича. Сил, стойкости вам в эти трудные дни. Разделяю ваше горе и скорбь, – говорится в телеграмме.

В 1947 году Леонид Кудрявцев окончил Ярославский химикомеханический техникум. С 1947 года работал на заводе «Воронежсинтезкаучук» имени С. М. Кирова мастером цеха. После командировки в Германию, он предложил новую технологию производства каучука, по его предложению был построен новый производственный цех.

С марта 1961 года – директор завода. В его время предприятие было стабильным лидером отрасли, активно осваивало новейшие технологии производства.

С октября 1977 года – директор Всесоюзного производственного объединения «Союзкаучук» Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

Леонид Дмитриевич избирался от Воронежской области депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974–1979 гг.).

С 1979 года – директор Воронежского шинного завода. С августа 1981 года по сентябрь 1998 года – директор завода «Воронежсинтезкаучук» имени С. М. Кирова.

С сентября 1998 года по октябрь 2007 года – советник генерального директора завода.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Ленина, присвоено звания Героя Социалистического Труда.

Указом губернатора Воронежской области от 17 мая 2018 года присвоено почетное звание «Почетный гражданин Воронежской области».

ИСТОЧНИК KP.RU