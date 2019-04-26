2019-04-26T11:55:44+03:00
Звезды

9 Мая воронежцы станцуют вальс "Синий платочек"

Сотни горожан примут участие в патриотической акции
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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9 мая на Адмиралтейской площади пройдет международная патриотическая акция «Синий платочек» - молодежь, ветераны, военнослужащие массово станцуют вальс под песню Клавдии Шульженко, ставшую символом победы в Великой Отечественной войне.

- Наша акция - не только танцы, это дань памяти подвигу нашего народа, который много лет назад отстоял свою Родину и подарил нам главное - мирное небо над головой! И огромную роль в этой победе сыграли женщины. Наши акции привлекают внимание молодежи к сохранению исторической памяти о подвиге женщин в годы Великой Отечественной - на полях сражений и в тылу, ведь именно они день и ночь работали на заводах, производя оружие, выносили раненых с поля боя, лечили в госпиталях. Мы проводим патриотическую акцию «Синий платочек Победы» уже несколько лет, - рассказала «Комсомолке» идейный вдохновитель акции, наша землячка, президент благотворительного фонда «Русская Земля» Анна Данилова. - С каждым годом к флешмобу присоединяются все новые города и страны: 8 и 9 мая патриотическая акция пройд т в трех десятках городов России, а также за рубежом - в этом году к нам присоединились Сербия, Ирак, Сингапур и Оман.

Флешмоб стартует на Адмиралтейке 9 мая в 19.00. В это время участники и волонтеры программы будут раздавать и повязывать всем гостям мероприятия синие платочки - как дань памяти и символ мирного неба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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